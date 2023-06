ATELIER LES TOILES DE VERRE 9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer, 11 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Animé par Nathalie. Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs.

> MARDI :

– De 10 à 11h, pour les 4-6 ans, Peinture en transparence, thème plage ou animaux marins

– De 11 à 12h30, pour les 7-10 ans, Vitrail en papier

– De 14 à 15h, pour les 4-6 ans, Mosaïque mousse (les 11 juillet et 8 août)

– De 14 à 15h, pour les 4-6 ans, Peinture sur vase en plexiglass (le 18 juillet)

– De 14 à 15h, pour les 4-6 ans, Peinture sur carillon (le 25 juillet)

– De 14 à 15h, pour les 4-6 ans, Décoration de fenêtre à peindre thème marin (les 1er, 16 et 22 août)

– De 15 à 16h30, à partir de 7 ans, Rosace encadrée (les 11 et 25 juillet et 8 et 22 août)

– De 15 à 16h30, à partir de 7 ans, Rosace encadrée (les 11 et 25 juillet et 8 et 22 août)

– De 15 à 16h30, à partir de 7 ans, Vitrail papier (les 18 juillet et 1er et 15 août)

> MERCREDI :

– De 10h à 11h, 4-6 ans, Peinture sur décoration de fenêtre

– De 11h à 12h, 6-8 ans, Peinture sur photophore en verre (les 12 et 26 juillet et 2 et 16 août)

– De 11h à 12h, 6-8 ans, Vitrail cerf-volant ou montgolfière (les 18 juillet et 9 et 23 août)

– De 13h30 à 18h, Initiation au vitrail pour adultes et enfants à partir de 12 ans, en individuel ou formule duo

> JEUDI :

– De 10h30 à 12h30, à partir de 10 ans, Lanterne en papier vitrail (13 et 27 juillet et 10 et 24 août)

– De 10h30 à 12h30, Dessin d’un monument avec rosace (20 juillet et 3 et 17 août)

– De 13h30 à 18h, pour adultes et enfants à partir de 12 ans, en individuel ou formule duo, initiation au vitrail

> VENDREDI :

– De 10h30 à 12h30, à partir de 8 ans, Peinture sur verre ou céramique

> SAMEDI :

– À la demande, privatisation de l’atelier pour apprendre le vitrail, à partir de 3 personnes

Tarifs entre 10 € et 60 € selon l’atelier.

9 avenue d’Eylau.

Tél. : 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr.

2023-07-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-11 12:30:00. .

9 Avenue d’Eylau

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Hosted by Nathalie. Manufacture of glass objects and stained-glass windows, combining artwork with creative and recreational workshops.

> TUESDAY :

– 10 to 11 a.m., for 4-6 year-olds, Transparent painting, beach or sea animal theme

– 11 – 12.30 p.m., for 7-10 year-olds, Paper stained glass

– From 2 to 3pm, for ages 4-6, Foam mosaic (July 11 and August 8)

– From 2 to 3pm, for ages 4-6, Plexiglass vase painting (July 18)

– From 2 to 3pm, ages 4-6, Painting on chimes (July 25)

– From 2 to 3 p.m., ages 4-6, Marine-themed window painting (August 1, 16 and 22)

– From 3 to 4.30pm, ages 7 and up, Framed rosette (July 11 and 25 and August 8 and 22)

– From 3 to 4.30 pm, from 7 years old, framed rosette (July 11 and 25 and August 8 and 22)

– From 3 to 4.30pm, ages 7 and up, Paper stained glass (July 18 and August 1 and 15)

> WEDNESDAY :

– 10 a.m. to 11 a.m., ages 4-6, Painting on window decorations

– 11 a.m. to 12 p.m., 6-8 years, Painting on glass candle jar (July 12 and 26 and August 2 and 16)

– 11 a.m. to 12 p.m., 6-8 years, Stained-glass kite or hot-air balloon (July 18 and August 9 and 23)

– 1:30 pm to 6 pm, Initiation to stained glass for adults and children aged 12 and over, one-to-one or two-to-one

> THURSDAY :

– 10:30 a.m. to 12:30 p.m., stained glass paper lanterns for children aged 10 and over (July 13 and 27 and August 10 and 24)

– 10:30 a.m. to 12:30 p.m., Drawing a monument with a rose window (July 20 and August 3 and 17)

– From 1:30 pm to 6 pm, for adults and children aged 12 and over, individual or duo, introduction to stained glass

> FRIDAY :

– 10:30 a.m. to 12:30 p.m., ages 8 and up, painting on glass or ceramics

> SATURDAY :

– On request, privatization of the workshop to learn stained glass, for groups of 3 or more

Prices from 10 ? to 60 ? depending on the workshop.

9 avenue d?Eylau.

Tel: 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr

Dirigido por Nathalie. Fabricación de objetos de vidrio y vidrieras, combinando la creación de obras de arte con talleres creativos y recreativos.

> MARTES :

– De 10 a 11 h, para niños de 4 a 6 años, Pintura transparente, tema playa o animales marinos

– De 11.00 a 12.30 h, para niños de 7 a 10 años, Vidrieras de papel

– De 14.00 a 15.00 h, de 4 a 6 años, Mosaico de espuma (el 11 de julio y el 8 de agosto)

– De 14 a 15 h, de 4 a 6 años, Pintura en jarrón de plexiglás (el 18 de julio)

– De 14 a 15h, de 4 a 6 años, Pintura sobre carillón (el 25 de julio)

– De 14 a 15h, de 4 a 6 años, Pintura de adornos para ventanas sobre un tema marino (los días 1, 16 y 22 de agosto)

– De 15.00 a 16.30 h, a partir de 7 años, Rosetón enmarcado (los días 11 y 25 de julio y 8 y 22 de agosto)

– De 15.00 a 16.30 h, a partir de 7 años, Rosetón (los días 11 y 25 de julio y 8 y 22 de agosto)

– De 15.00 a 16.30 h, a partir de 7 años, Vidriera de papel (los días 18 de julio y 1 y 15 de agosto)

> MIÉRCOLES :

– De 10 a 11 h, de 4 a 6 años, Pintura sobre decoración de vidrieras

– De 11 a 12 h, de 6 a 8 años, Pintura sobre vidrio para velas (los días 12 y 26 de julio y 2 y 16 de agosto)

– 11.00 h a 12.00 h, 6-8 años, Cometa o globo de cristal (18 de julio y 9 y 23 de agosto)

– 13.30 a 18.00 h, Iniciación a las vidrieras para adultos y niños a partir de 12 años, individual o en pareja

> JUEVES :

– De 10.30 a 12.30 h, para niños a partir de 10 años, Farol de papel con vidrieras (13 y 27 de julio y 10 y 24 de agosto)

– De 10.30 a 12.30 h, Dibujo de un monumento con rosetón (20 de julio y 3 y 17 de agosto)

– De 13.30 a 18.00 h, para adultos y niños a partir de 12 años, uno a uno o dos a uno, iniciación a las vidrieras

> VIERNES :

– De 10.30 a 12.30 h, para niños a partir de 8 años, pintura sobre vidrio o cerámica

> SÁBADO :

– A petición, utilización privada del taller para aprender vidrieras, para grupos a partir de 3 personas

Precios: entre 10 y 60 euros según el taller.

9 avenue d’Eylau.

Tel: 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr

Geleitet von Nathalie. Herstellung von Glasobjekten, Buntglasfenstern, Kunstwerken und kreativen Workshops.

> DIENSTAG:

– Von 10 bis 11 Uhr, für 4- bis 6-Jährige, Malen mit Transparenz, Thema Strand oder Meerestiere

– Von 11 bis 12.30 Uhr, für 7- bis 10-Jährige, Glasmalerei aus Papier

– Von 14 bis 15 Uhr, für 4- bis 6-Jährige, Schaumstoffmosaik (am 11. Juli und 8. August)

– Von 14 bis 15 Uhr, für 4- bis 6-Jährige, Malen auf Plexiglasvasen (18. Juli)

– Von 14 bis 15 Uhr, für 4- bis 6-Jährige, Malen auf Glockenspiel (25. Juli)

– Von 14 bis 15 Uhr, für 4- bis 6-Jährige, Fensterdekoration zum Bemalen zum Thema Meer (am 1., 16. und 22. August)

– Von 15 bis 16.30 Uhr, ab 7 Jahren, Gerahmte Rosette (am 11. und 25. Juli sowie am 8. und 22. August)

– Von 15 bis 16.30 Uhr, ab 7 Jahren, Gerahmte Rosette (am 11. und 25. Juli sowie am 8. und 22. August)

– Von 15 bis 16.30 Uhr, ab 7 Jahren, Papierfenster (am 18. Juli und 1. und 15. August)

> MITTWOCH:

– Von 10 bis 11 Uhr, 4-6 Jahre, Malen auf Fensterdekoration

– Von 11 bis 12 Uhr, 6-8 Jahre, Malen auf Glaswindlichtern (am 12. und 26. Juli sowie am 2. und 16. August)

– Von 11 bis 12 Uhr, 6-8 Jahre, Glasmalerei Drachen oder Heißluftballon (am 18. Juli und 9. und 23. August)

– Von 13:30 bis 18:00 Uhr, Einführung in die Glasmalerei für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, einzeln oder zu zweit

> DONNERSTAGE:

– Von 10.30 bis 12.30 Uhr, ab 10 Jahren, Laterne aus Glasmalereipapier (13. und 27. Juli sowie 10. und 24. August)

– Von 10.30 bis 12.30 Uhr, Entwurf eines Denkmals mit Rosette (20. Juli und 3. und 17. August)

– Von 13.30 bis 18 Uhr, für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, einzeln oder zu zweit, Einführung in die Glasmalerei

> FREITAG:

– Von 10:30 bis 12:30 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren, Glas- oder Keramikmalerei

> SAMSTAG:

– Auf Anfrage, Privatisierung des Ateliers, um die Glasmalerei zu erlernen, ab 3 Personen

Preise zwischen 10? und 60? je nach Workshop.

9 avenue d’Eylau.

Tel.: 06 27 14 71 44 / www.nbvitrail.fr

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité