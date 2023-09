Conférence : Mélusine, une fée dans l’histoire 9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne, 28 octobre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Conférence : Mélusine, une fée dans l’histoire

Samedi 28 octobre à 14h30 au Château de Javarzay à Chef-Boutonne

Conférence de Joanna Pavlevski-Malingre (Université Rennes 2)

Infos et réservations : 05 49 29 60 50

mediatheque@chef-boutonne.fr.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

9 Avenue des Fils Fouquaud Château de Javarzay

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference: Mélusine, a fairy in history

Saturday, October 28 at 2:30 pm at Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Lecture by Joanna Pavlevski-Malingre (Université Rennes 2)

Information and reservations: 05 49 29 60 50

mediatheque@chef-boutonne.fr

Conferencia: Mélusine, un hada en la historia

Sábado 28 de octubre a las 14.30 h en el castillo de Javarzay en Chef-Boutonne

Conferencia de Joanna Pavlevski-Malingre (Universidad Rennes 2)

Información y reservas: 05 49 29 60 50

mediatheque@chef-boutonne.fr

Vortrag: Melusine, eine Fee in der Geschichte

Samstag, 28. Oktober um 14:30 Uhr im Château de Javarzay in Chef-Boutonne

Vortrag von Joanna Pavlevski-Malingre (Universität Rennes 2)

Infos und Reservierungen: 05 49 29 60 50

mediatheque@chef-boutonne.fr

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays Mellois