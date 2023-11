CE QUI NOUS LIE : SOIRÉE VJING 9 Avenue Denfert-Rochereau Lodève, 18 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

A la fois vidéo, cinéma et musique, concert et projection, le Vjing est une performance audiovisuelle hybride, réalisée en temps réel. Un univers live clips présenté sous vos yeux et une immersion dans un décor sensoriel à double écran. Entre danse, découverte et projection..

2023-11-18 22:00:00 fin : 2023-11-19 01:00:00. .

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Part video, part cinema, part music, part concert, part projection, Vjing is a hybrid audiovisual performance created in real time. A universe of live clips presented before your very eyes, immersed in a double-screen sensory set. Between dance, discovery and projection.

En parte vídeo, en parte cine, en parte música, en parte concierto, en parte proyección, Vjing es un espectáculo audiovisual híbrido creado en tiempo real. Un universo de clips en directo presentados ante sus propios ojos, inmersos en un decorado sensorial de doble pantalla. Entre danza, descubrimiento y proyección.

Vjing ist gleichzeitig Video, Kino und Musik, Konzert und Projektion und eine hybride audiovisuelle Performance, die in Echtzeit durchgeführt wird. Ein Live-Clip-Universum, das vor Ihren Augen präsentiert wird, und ein Eintauchen in ein sensorisches Dekor mit Doppelbildschirm. Zwischen Tanz, Entdeckung und Projektion.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC