Solstice d’hiver à la MJC 9 Avenue de Verdun Yvetot, 16 décembre 2023 13:30, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Pour célébrer le solstice d’hiver, la MJC d’Yvetot vous propose des contes de Noël en langue des signes, des activités manuelles et un goûter à partager..

2023-12-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

9 Avenue de Verdun

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the winter solstice, the MJC d?Yvetot is offering Christmas stories in sign language, arts and crafts and a snack to share.

Para celebrar el solsticio de invierno, el MJC de Yvetot ofrece cuentos de Navidad en lengua de signos, manualidades y una merienda para compartir.

Zur Feier der Wintersonnenwende bietet das MJC Yvetot Weihnachtsgeschichten in Zeichensprache, Bastelaktivitäten und einen gemeinsamen Snack an.

Mise à jour le 2023-12-06 par Yvetot Normandie Tourisme