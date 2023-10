REPAS DANSANT ‘BEAUJOLAIS NOUVEAU’ 9 avenue de Saint Dié Épinal, 19 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Repas dansant « Beaujolais nouveau » chez Léonard à Epinal.

Départ en bus de Charmes à 11h30 : parking du Match puis 11h40 à Vincey (Parking Bonini juste après la Boulangerie Bécherand).

Le prix comprend le transport en bus, le repas, toutes les boissons ainsi que l’animation.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 11:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 40 EUR.

9 avenue de Saint Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Beaujolais nouveau » dinner-dance at Léonard’s in Epinal.

Departure by bus from Charmes at 11:30 am: parking du Match then 11:40 am in Vincey (Parking Bonini just after Boulangerie Bécherand).

Price includes bus transport, meal, all drinks and entertainment.

Cena-baile « Beaujolais Nouveau » en el Léonard’s de Epinal.

Salida en autobús de Charmes a las 11.30 h: aparcamiento del partido, luego a las 11.40 h en Vincey (aparcamiento Bonini justo después de la Boulangerie Bécherand).

El precio incluye el transporte en autobús, la comida, todas las bebidas y la animación.

Tanzmahl « Beaujolais nouveau » bei Léonard in Epinal.

Abfahrt mit dem Bus von Charmes um 11:30 Uhr: Parkplatz des Match, dann 11:40 Uhr in Vincey (Parkplatz Bonini direkt nach der Bäckerei Bécherand).

Der Preis beinhaltet den Bustransport, das Essen, alle Getränke sowie die Animation.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT EPINAL ET SA REGION