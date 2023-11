Dédicace de Caroline Hussar (Cultura Brive Centre) 9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde, 25 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Caroline Hussar, auteure de La maison aux chiens, Prix Jean Anglade du premier roman, nous fera l’honneur de venir dédicacer son livre en magasin.

De 10h à 12h et de 14h à 18h..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

9 avenue de Paris

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Caroline Hussar, author of La maison aux chiens, winner of the Prix Jean Anglade for first novel, will be on hand to sign her book.

From 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Caroline Hussar, autora de La maison aux chiens, ganadora del Prix Jean Anglade de primera novela, firmará su libro en la tienda.

De 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Caroline Hussar, Autorin von La maison aux chiens, Jean Anglade-Preis für den ersten Roman, wird uns die Ehre erweisen, ihr Buch im Geschäft zu signieren.

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-04 par Brive Tourisme