Fiesta latina 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien Fiesta latina 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien, 24 juin 2023, Saint-Paulien. Saint-Paulien,Haute-Loire Horizon musique « Momo » – animation + repas

Cocktail offert

planche de charcuterie

salade frites

buffet de dessert.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

9 Avenue de la Rochelambert Hôtel des Voyageurs

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Horizon musique « Momo » – entertainment + meal

Complimentary cocktail

charcuterie board

fried salad

dessert buffet Horizonte musical « Momo » – entretenimiento + comida

Cóctel de cortesía

tabla de embutidos

ensalada y patatas fritas

buffet de postres Horizon Musik « Momo » – Animation + Essen

Cocktail angeboten

wurstbrett

salat mit Pommes frites

dessertbuffet Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu 9 Avenue de la Rochelambert Adresse 9 Avenue de la Rochelambert Hôtel des Voyageurs Ville Saint-Paulien Departement Haute-Loire Lieu Ville 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien

9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paulien/

Fiesta latina 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien 2023-06-24 was last modified: by Fiesta latina 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien 9 Avenue de la Rochelambert Saint-Paulien 24 juin 2023