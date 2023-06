La vie à marée basse 9 avenue de la république 44420 La turballe La turballe, 18 juillet 2023, La turballe.

Lors de cette marée basse, nous irons de flaque en flaque au creux des rochers, à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Prévoir des botte ou des chaussure ne craignants pas l’eau de mer. Pas de tongue. Bonne motricité : marche dans les rochers.

contact@cpie-loireoceane.com
02 40 45 35 96
http://www.cpie-loireoceane.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T12:00:00+02:00

