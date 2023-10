Chasse aux bonbons : Le festival des petites sorcières 2023 9, avenue de la Gare Najac, 31 octobre 2023, Najac.

Najac,Aveyron

Dans le cadre du festival Les petites sorcières organisé par les Petitous de Najac du 21 au 31 octobre ! Ateliers, déambulation type « chasse au trésor », spectacle ….

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

9, avenue de la Gare

Najac 12270 Aveyron Occitanie



As part of the Les petites sorcières festival organized by Les Petitous de Najac from October 21 to 31! Workshops, treasure hunt, show …

En el marco del festival Les petites sorcières, organizado por el Petitous de Najac del 21 al 31 de octubre Talleres, búsquedas del tesoro, espectáculos…

Im Rahmen des Festivals Les petites sorcières, das von den Petitous de Najac vom 21. bis 31. Oktober organisiert wird! Workshops, Wanderungen im Stil einer « Schatzsuche », Aufführungen …

Mise à jour le 2023-10-06 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME