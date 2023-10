Stage de Toussaint dessin et peinture 9 Avenue Bié Moulié Pau, 23 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Stage à la Toussaint, du 23 au 27 octobre pour les enfants de 7 à 12 ans.

Les couleurs splendides et chaudes de l’automne seront à l’honneur !

De 10 à 12h : 7-9 ans

De 15 à 17h : 9-12 ans.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 17:00:00. EUR.

9 Avenue Bié Moulié

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All Saints’ Day workshop from October 23 to 27 for children aged 7 to 12.

The splendid, warm colors of autumn will be in the spotlight!

From 10 to 12 noon: 7-9 year-olds

3pm to 5pm: 9-12 years

Curso de Todos los Santos del 23 al 27 de octubre para niños de 7 a 12 años.

Los espléndidos y cálidos colores del otoño serán los protagonistas

De 10:00 a 12:00: de 7 a 9 años

De 15:00 a 17:00: de 9 a 12 años

Praktikum an Allerheiligen, vom 23. bis 27. Oktober für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Die prächtigen und warmen Farben des Herbstes werden im Mittelpunkt stehen!

Von 10 bis 12 Uhr: 7-9 Jahre

Von 15 bis 17 Uhr: 9-12 Jahre

2023-10-04