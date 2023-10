Rencontres et signature avec Kathy Dauthuille à La Petite Maison de Maussane 9 avenue Baptiste Blanc Maussane-les-Alpilles, 1 novembre 2023, Maussane-les-Alpilles.

Maussane-les-Alpilles,Bouches-du-Rhône

Le 1, 2 et 3 novembre 2023, La Petite Maison de Maussane recevra Kathy Dauthuille nouvelliste, poète et romancière française, pour son dernier livre Le 8 et la Déesse..

2023-11-01 17:00:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. .

9 avenue Baptiste Blanc La Petite maison de Maussane

Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On November 1, 2 and 3, 2023, La Petite Maison de Maussane will welcome Kathy Dauthuille, French short story writer, poet and novelist, for her latest book Le 8 et la Déesse.

Los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2023, La Petite Maison de Maussane acogerá a Kathy Dauthuille, cuentista, poeta y novelista francesa, por su último libro, Le 8 et la Déesse.

Am 1., 2. und 3. November 2023 empfängt La Petite Maison de Maussane die französische Novellistin, Dichterin und Romanautorin Kathy Dauthuille für ihr neuestes Buch Le 8 et la Déesse.

