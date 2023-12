Ciné-Bézots : »Les Tourouges et les Toubleus » 9 avenue Alfred Piat Cabourg, 3 janvier 2024, Cabourg.

Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:30:00

fin : 2024-01-03

Le rendez-vous des tout-petits revient avec « Les Tourouges et les Toubleus » ! Et le petit plus : la séance sera précédée d’une lecture de l’album avec les illustrations projetées sur grand écran.

En partenariat avec la librairie Pomme Mouette & Colibri.

Dès 3 ans..

.

9 avenue Alfred Piat Cinéma le Normandie

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge