Ciné Atelier : « L’incroyable Noël de Shaun le Mouton » 9 avenue Alfred Piat Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados Ciné Atelier : « L’incroyable Noël de Shaun le Mouton » 9 avenue Alfred Piat Cabourg, 24 décembre 2023, Cabourg. Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:30:00

fin : 2023-12-24 Le cinéma de Cabourg vous invite à assister à la projection de 2 court-métrages d’animation avec Shaun et Timmy, les moutons en pâte à modeler. Après la séance, vous apprendrez à créer une boule de Noël à accrocher sur le sapin ! Inscription obligatoire par mail.

Dès 5 ans (adulte accompagnateur)..

Le cinéma de Cabourg vous invite à assister à la projection de 2 court-métrages d’animation avec Shaun et Timmy, les moutons en pâte à modeler. Après la séance, vous apprendrez à créer une boule de Noël à accrocher sur le sapin ! Inscription obligatoire par mail.

Dès 5 ans (adulte accompagnateur).

Le cinéma de Cabourg vous invite à assister à la projection de 2 court-métrages d’animation avec Shaun et Timmy, les moutons en pâte à modeler. Après la séance, vous apprendrez à créer une boule de Noël à accrocher sur le sapin ! Inscription obligatoire par mail.

Dès 5 ans (adulte accompagnateur). .

9 avenue Alfred Piat Cinéma Le Normandie

Cabourg 14390 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-14 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge Détails Catégories d’Évènement: Cabourg, Calvados Autres Code postal 14390 Lieu 9 avenue Alfred Piat Adresse 9 avenue Alfred Piat Cinéma Le Normandie Ville Cabourg Departement Calvados Lieu Ville 9 avenue Alfred Piat Cabourg Latitude 49.290615 Longitude -0.113833 latitude longitude 49.290615;-0.113833

9 avenue Alfred Piat Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/