[Ciné-échange] L’étudiante et Monsieur Henri 9 Avenue Alfred Piat Cabourg, 6 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Comment conserver une vie sociale épanouissante ? Comment rompre la solitude et l’isolement ? A l’instar de Monsieur Henri, la cohabitation intergénérationnelle offre des avantages souvent méconnus. Seniors, familles et professionnels, partagez vos expériences et vos attentes. Diffusion du film «L’étudiante et Monsieur Henri» de Ivan Calbérac avec Claude

Brasseur, Guillaume de Tonquédec … suivi d’un temps d’échanges avec l’association LIEN EN NORMANDIE.

Synopsis du film : «A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial…».

2023-10-06 17:00:00 fin : 2023-10-06 . .

9 Avenue Alfred Piat Cinéma Le Normandie

Cabourg 14390 Calvados Normandie



How can I maintain a fulfilling social life? How do you break the bonds of loneliness and isolation? Like Monsieur Henri, intergenerational cohabitation offers advantages that are often overlooked. Seniors, families and professionals, share your experiences and expectations. Screening of the film « L?étudiante et Monsieur Henri » by Ivan Calbérac, starring Claude

Brasseur, Guillaume de Tonquédec … followed by a discussion with the association LIEN EN NORMANDIE.

Film synopsis: « Because of his failing health, Monsieur Henri can no longer live alone in his Paris apartment. Particularly grumpy, he nevertheless ends up accepting his son Paul’s proposal to rent a room to a young student. Far from falling under her spell, Henri is going to use her to create real family chaos?

¿Cómo mantener una vida social satisfactoria? ¿Cómo romper los lazos de la soledad y el aislamiento? Como Monsieur Henri, la convivencia intergeneracional ofrece ventajas que a menudo se pasan por alto. Mayores, familias y profesionales, compartid vuestras experiencias y expectativas. Proyección de la película « L’étudiante et Monsieur Henri » de Ivan Calbérac protagonizada por Claude

Brasseur, Guillaume de Tonquédec… seguida de un debate con la asociación LIEN EN NORMANDIE.

Sinopsis de la película: « Debido al deterioro de su salud, Monsieur Henri ya no puede vivir solo en su piso de París. Especialmente malhumorado, acaba aceptando la oferta de su hijo Paul de alquilar una habitación a una joven estudiante. Lejos de caer rendido a sus encantos, Henri la utiliza para crear un auténtico caos familiar..

Wie kann man ein erfüllendes soziales Leben aufrechterhalten? Wie kann man Einsamkeit und Isolation durchbrechen? Wie Monsieur Henri bietet das generationenübergreifende Zusammenleben viele Vorteile, die oft nicht bekannt sind. Senioren, Familien und Fachleute, teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erwartungen. Ausstrahlung des Films « Die Studentin und Monsieur Henri » von Ivan Calbérac mit Claude

Brasseur, Guillaume de Tonquédec … gefolgt von einem Austausch mit dem Verein LIEN EN NORMANDIE.

Zusammenfassung des Films: « Aufgrund seiner schwankenden Gesundheit kann Monsieur Henri nicht mehr allein in seiner Pariser Wohnung leben. Er ist besonders mürrisch, nimmt aber schließlich den Vorschlag seines Sohnes Paul an, ein Zimmer an eine junge Studentin zu vermieten. Henri verliebt sich nicht in sie, sondern benutzt sie, um ein Familienchaos zu verursachen

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité