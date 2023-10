Festival Pau Validé – Stand up 9 av Pasteur Pau, 11 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour la première année, le festival Pau Validé propose une grande soirée de stand up. Inutile de se rendre à Marseille, Bordeaux ou Paris pour assister à une soirée de comédie de haute volée, les artistes viennent à vous !

Kemil (Bordeaux)

Ike Mandeng (Paris)

Dony London (Bordeaux)

Nahim (Paris)

Ethan (Paris)

Bedou (Marseille).

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

9 av Pasteur Art Scène Théâtre

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the first year, the Pau Validé festival is offering a great evening of stand-up comedy. There’s no need to travel to Marseille, Bordeaux or Paris to attend an evening of high-flying comedy – the artists come to you!

Kemil (Bordeaux)

Ike Mandeng (Paris)

Dony London (Bordeaux)

Nahim (Paris)

Ethan (Paris)

Bedou (Marseille)

Por primer año, el festival Pau Validé ofrece una gran noche de stand-up. No hace falta desplazarse a Marsella, Burdeos o París para asistir a una noche de comedia de altos vuelos: ¡los artistas vendrán a verte!

Kemil (Burdeos)

Ike Mandeng (París)

Dony London (Burdeos)

Nahim (París)

Ethan (París)

Bedou (Marsella)

Im ersten Jahr bietet das Festival Pau Validé einen großen Stand-up-Abend an. Sie müssen nicht nach Marseille, Bordeaux oder Paris reisen, um einen hochkarätigen Comedy-Abend zu erleben, die Künstler kommen zu Ihnen!

Kemil (Bordeaux)

Ike Mandeng (Paris)

Dony London (Bordeaux)

Nahim (Paris)

Ethan (Paris)

Bedou (Marseille)

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Pau