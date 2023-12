Si le Muséum m’était conté… 9 Allée René Ménard Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 10:00:00

fin : 2024-01-04 11:00:00 . Si le Muséum m’était conté…

Animation pour les 3-6 ans accompagné d’un adulte.

Durée : 1 heure. Sur réservation https://my.weezevent.com/vacances-de-noel-2023-museum-bourges Le jeudi 4 janvier à 10h et à 11h 3 EUR.

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

