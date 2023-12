Escape Game « Cadeaux en voie d’extinction ! » 9 Allée René Ménard Bourges, 23 décembre 2023, Bourges.

Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Pour les vacances de Noël le Museum organise différentes activités et animations. pour petits et grands..

Pour les vacances de Noël le Museum organise différentes activités et animations. pour petits et grands.

Venez participer à l’Escape Game « Cadeaux en voie d’extinction ! » et passer un moment agréable au sein du muséum.

Toutes les animations sont sur réservation : https://my.weezevent.com/vacances-de-noel-2023-museum-bourges

EUR.

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par OT BOURGES