Théâtre « Y a-t-il un renne dans le traîneau? » 9 Allée René Ménard Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Théâtre « Y a-t-il un renne dans le traîneau? » 9 Allée René Ménard Bourges, 16 décembre 2023, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:30:00

fin : 2023-12-16 19:00:00 . Samedi 16 décembre à 17h30 amphi du muséum

La compagnie d’improvisation Lefetartards vous propose de partir sur les trace des renne du traîneau du père Noël. Mais tout ne se passe pas comme prévu

Tout public – réservation recommandée :

https://my.weezevent.com/theatre-noel-museum-bourges

Entrée 5euros et 3 euros 5 EUR.

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

