Exposition Photographes de Nature 2023 – WPY 59 9 Allée René Ménard Bourges, 16 décembre 2023, Bourges.

Bourges Cher

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Exposition « Wildlife Photographer of the Year »

Le plus grand concours de photographies de nature, le « Wildlife Photographer of the Year », organisé par le Muséum d’histoire naturelle de Londres fait son grand retour au muséum de Bourges du 16 décembre 2023 au 10 mars 2024.

Le Wildlife Photographer of the Year est le plus important concours de photographie de nature au monde. Véritable institution qui en est à sa 59ème édition.

Venez découvrir dans l’exposition « Wildlife Photographer of the Year » les 100 photos primées pour cette édition, réparties dans 16 catégories différentes.

Le grand prix du photographe de nature de l’année 2023 est attribué au français Laurent Ballesta pour son étonnant et magnifique cliché.

5 EUR.

