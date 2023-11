PIÈCE DE THÉÂTRE : UN DÎNER D’ADIEU 9 allée du Casino Bussang, 14 janvier 2024, Bussang.

Bussang,Vosges

Comédie de boulevard « Un dîner d’adieu » à la salle de spectacle du Casino de Bussang. Billetterie disponible au casino de Bussang et à l’office de tourisme de Bussang.. Tout public

Dimanche 2024-01-14 17:00:00 fin : 2024-01-14 . 20 EUR.

9 allée du Casino Casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Boulevard comedy « Un dîner d’adieu » at the Casino de Bussang auditorium. Tickets available from the Bussang Casino and the Bussang Tourist Office.

Comedia de bulevar « Un dîner d’adieu » en el auditorio del Casino de Bussang. Entradas disponibles en el Casino de Bussang y en la Oficina de Turismo de Bussang.

Boulevardkomödie « Un dîner d’adieu » im Theatersaal des Casinos von Bussang. Eintrittskarten sind im Casino von Bussang und im Tourismusbüro von Bussang erhältlich.

