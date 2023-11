SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 9 Allée du Casino Bussang, 18 novembre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Soirée « Beaujolais Nouveau » organisée par le Comité de Jumelage au casino de Bussang. Menu : un verre de « Beaujolais Nouveau », une assiette de charcuterie, fromage, dessert et café. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme Communautaire à Bussang, Saint-Maurice et Le Ménil. Réservation indispensable, paiement à la réservation par chèque ou en espèces.. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . 18 EUR.

9 Allée du Casino Casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Beaujolais Nouveau » evening organized by the Comité de Jumelage at the Bussang Casino. Menu: a glass of « Beaujolais Nouveau », a plate of charcuterie, cheese, dessert and coffee. Registration at the Tourist Offices in Bussang, Saint-Maurice and Le Ménil. Reservations essential, payment on booking by cheque or cash.

Velada « Beaujolais Nouveau » organizada por el Comité de Jumelage en el Casino Bussang. Menú: una copa de Beaujolais Nouveau, un plato de embutidos, queso, postre y café. Inscripciones en la Oficina de Turismo de Bussang, Saint-Maurice y Le Ménil. Imprescindible reservar, pago en el momento de la reserva mediante cheque o en efectivo.

Abendveranstaltung « Beaujolais Nouveau », organisiert vom Comité de Jumelage im Casino von Bussang. Menü: ein Glas « Beaujolais Nouveau », eine Wurstplatte, Käse, Dessert und Kaffee. Anmeldungen beim Office de Tourisme Communautaire in Bussang, Saint-Maurice und Le Ménil. Reservierung unerlässlich, Zahlung bei der Reservierung per Scheck oder in bar.

