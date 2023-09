THÉ DANSANT : L’AUTOMNE 9 Allée du casino Bussang, 15 octobre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

La Société des Fêtes organise un thé dansant animé par Magic Night. Une boisson chaude offerte par entrée.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 18:30:00. 10 EUR.

9 Allée du casino Salle de spectacle du casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



The Société des Fêtes organizes a tea dance with Magic Night. One hot drink offered per entry.

La Société des Fêtes organiza un baile del té con Noche Mágica. Se ofrece una bebida caliente por entrada.

Die Société des Fêtes organisiert einen Tanztee, der von Magic Night moderiert wird. Pro Eintritt wird ein heißes Getränk angeboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES