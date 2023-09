SALON DES COLLECTIONNEURS 9 allée du Casino Bussang, 8 octobre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

La Société des Fêtes de Bussang organise son 16ème Salon des Collectionneurs à la salle de spectacle du Casino de Bussang.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 09:30:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 1 EUR.

9 allée du Casino Salle de spectacle du casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



The Société des Fêtes de Bussang organizes its 16th Salon des Collectionneurs at the Bussang Casino auditorium.

La Société des Fêtes de Bussang celebra su 16º Salon des Collectionneurs en el auditorio del Casino de Bussang.

Die Société des Fêtes de Bussang organisiert ihren 16. Salon des Collectionneurs im Veranstaltungssaal des Casinos von Bussang.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES