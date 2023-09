CONFÉRENCE DE JEAN MARIE CLAUDON 9 allée du Casino Bussang, 30 septembre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Acteur de plusieurs voyages à vélo en solitaire dans une bonne vingtaine de pays, Jean-Marie CLAUDON a jeté son dévolu en 2017 sur un petit pays d’Asie centrale : le Kirghizistan. Pendant près d’un mois, il a parcouru les hautes montagnes de ce pays. Il est parti à la rencontre des nomades qui, le long de pistes parfois rudes, font paître chevaux et moutons dans les hauts pâturages d’été, au cœur de paysages d’une grande beauté. Dans un montage audio-visuel en forme de reportage, Jean-Marie a assemblé images et clips vidéos qu’il proposera à la projection. La projection sera précédée d’une courte présentation et suivie d’une discussion au cours de laquelle il répondra aux questions sur le pays et le voyage. Quelques anecdotes pourront aussi émailler le propos.. Tout public

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

9 allée du Casino Casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Jean-Marie CLAUDON, who has taken part in several solo cycling trips to more than 20 countries, set his sights on a small Central Asian country in 2017: Kyrgyzstan. For almost a month, he rode through the country’s high mountains. He met the nomads who graze their horses and sheep in the high summer pastures along the sometimes rugged tracks, in the heart of a landscape of great beauty. In an audio-visual montage in the form of a reportage, Jean-Marie has assembled images and video clips that he will present at the screening. The screening will be preceded by a short presentation and followed by a discussion during which he will answer questions about the country and the trip. A few anecdotes may also be thrown in for good measure.

Jean-Marie CLAUDON, que ha completado varios viajes en bicicleta en solitario por más de veinte países, puso sus ojos en un pequeño país de Asia Central en 2017: Kirguistán. Durante casi un mes, recorrió las altas montañas de este país. Se propuso conocer a los nómadas que pastan sus caballos y ovejas en los altos pastos de verano a lo largo de caminos a veces accidentados, en el corazón de un paisaje de gran belleza. En un montaje audiovisual en forma de reportaje, Jean-Marie ha reunido imágenes y videoclips que presentará en la proyección. La proyección irá precedida de una breve presentación y seguida de un debate en el que responderá a preguntas sobre el país y el viaje. Es posible que también se cuelen algunas anécdotas.

Jean-Marie CLAUDON, Akteur mehrerer Solo-Fahrradreisen in gut zwanzig Ländern, warf 2017 ein Auge auf ein kleines Land in Zentralasien: Kirgisistan. Fast einen Monat lang durchquerte er die hohen Berge dieses Landes. Er begegnete den Nomaden, die auf teilweise rauen Pfaden Pferde und Schafe auf den sommerlichen Hochweiden inmitten wunderschöner Landschaften weiden lassen. In einer audio-visuellen Montage in Form einer Reportage hat Jean-Marie Bilder und Videoclips zusammengestellt, die er in der Vorführung präsentieren wird. Der Vorführung wird eine kurze Präsentation vorangehen, gefolgt von einer Diskussion, in der er Fragen über das Land und die Reise beantwortet. Auch Anekdoten sind möglich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES