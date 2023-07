EXPOSITION DES OEUVRES DE MARIE-THÉRÈSE CHANEL 9 Allée du Casino Bussang, 13 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Exposition des tableaux peints à l’huile au couteau ou au pastel de l’artiste vosgienne Marie-Thérèse CHANEL dans la salle restaurant. Entrée libre aux horaires d’ouverture du Casino. Vernissage gratuit samedi 22 juillet à 18h.. Tout public

Vendredi 2023-07-13 fin : 2023-09-12 . 0 EUR.

9 Allée du Casino Casino de Bussang

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Exhibition of oil, knife and pastel paintings by Vosges artist Marie-Thérèse CHANEL in the restaurant room. Free admission during Casino opening hours. Free preview on Saturday July 22 at 6pm.

Exposición de óleos, cuchillos y pasteles de la artista de los Vosgos Marie-Thérèse CHANEL en la sala del restaurante. Entrada gratuita durante el horario de apertura del Casino. Preestreno gratuito el sábado 22 de julio a las 18.00 h.

Ausstellung der in Öl, Messer oder Pastell gemalten Bilder der Künstlerin Marie-Thérèse CHANEL aus den Vogesen im Restaurantsaal. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des Casinos. Kostenlose Vernissage am Samstag, den 22. Juli um 18 Uhr.

