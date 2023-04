Visite découverte du Jardin vagabond 9 Allée de la liberté 71400 Autun Autun Catégories d’Évènement: Autun

Visite découverte du Jardin vagabond 9 Allée de la liberté 71400 Autun, 2 juin 2023, Autun. Visite découverte du Jardin vagabond 2 – 4 juin 9 Allée de la liberté 71400 Autun Entrée libre Découvrez une exposition de sculptures dans le jardin, dont une installation intitulée « le chant des pierres ».

Le vendredi après midi, l’accueil sera réservé à des classes de collège. 9 Allée de la liberté 71400 Autun 9, Allée de la liberté – 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 687396612 Parking à proximité ; jardin architecturé avec escaliers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©CJ Dejeux

