L’Explorateur : Atelier dégustation – Quand les bières St Joseph se marient aux fromages 9 allée Aimé Césaire Le Havre, 26 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Atelier dégustation – Quand les bières St Joseph se marient aux fromages

Le Craft vous accueille pour un moment de dégustation privilégié avec Roxane Fourgous de Bières et Fromages. L’occasion de découvrir des accords inattendus, des fromages d’ici et d’ailleurs accompagnés des bières locales de LH Beer Factory. Un rendez-vous parfait pour les gourmets !

A partir de 18 ans – Durée : 2h

Tarif : 15€

Réservation obligatoire.

2023-08-26 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-26 19:30:00. .

9 allée Aimé Césaire

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Tasting workshop – When St Joseph beers go with cheese

Le Craft welcomes you for a special tasting session with Roxane Fourgous from Bières et Fromages. An opportunity to discover unexpected pairings, with cheeses from near and far, accompanied by local beers from LH Beer Factory. A perfect rendez-vous for gourmets!

From 18 years – Duration: 2h

Price: 15?

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Taller de degustación – Cuando las cervezas St Joseph van con queso

Le Craft le da la bienvenida a una sesión especial de degustación con Roxane Fourgous de Bières et Fromages. Es la ocasión de descubrir maridajes inesperados, con quesos de aquí y de fuera acompañados de cervezas locales de LH Beer Factory. ¡Una cita perfecta para gourmets!

A partir de 18 años – Duración: 2 horas

Precio: 15

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Workshop zur Verkostung – Wenn St Joseph-Biere mit Käse harmonieren

Das Craft empfängt Sie zu einer besonderen Verkostung mit Roxane Fourgous von Bières et Fromages. Die Gelegenheit, unerwartete Kombinationen von Käse von hier und anderswo zu entdecken, begleitet von den lokalen Bieren der LH Beer Factory. Ein perfekter Termin für Feinschmecker!

Ab 18 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis : 15 ?

Reservierung erforderlich

