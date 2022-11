9.8, 9 février 2023, .

EUR 3 20 9.8 est un appel à l’aventure, une quête de l’origine explorant les confins de notre subconscient.



Prenant la corde lisse comme objet rituel, les interprètes consacrent une ode à la gravité et à sa puissance. À travers leur relation avec l’agrès, ils posent la question de la place du corps face à une force qui les dépasse. Par une écriture physique et poétique, l’idée de l’archétype et du rituel, ils explorent la relation entre un guide et un initié. Ensemble, ils nous suggèrent l’évolution d’une matière jusqu’à devenir humanité.



Co-écriture et interprètes : Pablo Penailillo et Manuel Martinez

Co-écriture : Fernando Arévalo

Création son et Musicien : Alvaro Munizaga

Création et régisseuse lumière : Célia Idir

Costumière : Romane Cassard

Regards extérieurs / Amanda Homa, Maël Thierry et Inbal Benhaim

Charge Maximale de Rupture en production déléguée avec Cirque à Mille Temps.



Création

Corde Lisse

Durée : 45 min

Dès 8 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

