Faites la St Patrick Mazères Ariège Samedi 18 mars, 18h00 9-7, Rue Benoît 12, Mazères (09)

gratuit à 15€

avec Dj Kelvin Bal trad breton, eanair et the rural singers

9-7, Rue Benoît 12, Mazères (09) 9-7, Rue Benoît 12, 09270 Mazères, France

3# Faites la Saint-Patrick ! Venez vivre l’effervescence de cette tradition irlandaise ! 3 CONCERTS ET 3 ANIMATIONS Entrée gratuite jusqu’à 19h ! (1)Entrée payante 19h-2hSUR PLACE : 8€ EN PRÉVENTE :Repas Irlandais (Irish Stew)+Crêpe sucrée+Entrée à la soirée : 15€ sur réservation (10€ adhérents Padènes) avant le lundi 13 mars 2023 Entrée soirée : 5€ (gratuit adhérents Padènes)on réserve ici https://urlz.fr/kxVXContact information : padenescompagnies@gmail.com ou au 0695305034 Diffusion du match de rugby Irlande Angleterre, Les concerts au programme – Eanáir ( Irlandais folk celtic music) https://urlz.fr/kCjW– DJ Kelvin (cover façon celtique/Hublot production) https://urlz.fr/kCk8– The Rural Singers (bluegrass) https://urlz.fr/kCkb– They Might Be punk https://urlz.fr/kKxo Tapas Irlandaise et crêpes Food truck Mont-Billig Boissons : Bières pressions bio Occitane artisanale et Celtique, Cidre breton à la pression, limonade bio, jus de pomme bio. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir l’art de la danse bretonne et du country club lors d’un atelier et d’une démonstration ! Nous vous attendons nombreux ! (1) Dans la limite de la jauge source : événement Faites la St Patrick Mazères Ariège publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-19T02:00:00+01:00