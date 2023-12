Exposition « La danse contemporaine en questions » à la médiathèque de Condé-en-Normandie 9/11 rue St Martin Condé-en-Normandie, 9 janvier 2024 14:00, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Venez découvrir du 8 au 14 janvier, l’exposition « La danse contemporaine en questions » à la médiathèque de Condé-en-Normandie.

Cette exposition propose d’aborder les notions clés de la danse contemporaine, selon les thématiques suivantes : Quel corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? Quel processus de création ? Quelle technique ? Quel rapport au monde ? Quels liens aux autres arts ? Quelle vie des oeuvres ? Une danse contemporaine ?

Entrée libre..

2024-01-09 14:00:00 fin : 2024-01-09 18:00:00. .

9/11 rue St Martin Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



From January 8 to 14, come and discover the exhibition « La danse contemporaine en questions » at the Condé-en-Normandie media library.

The exhibition explores the key concepts of contemporary dance, based on the following themes: What body? What kind of performance? What movement? What creative process? What technique? What relationship to the world? What links to other arts? What is the life of the work? Contemporary dance?

Free admission.

Del 8 al 14 de enero, venga a descubrir la exposición « La danza contemporánea en tela de juicio » en la mediateca de Condé-en-Normandie.

La exposición explora los conceptos clave de la danza contemporánea a través de los siguientes temas: ¿Qué cuerpo? ¿Qué tipo de espectáculo? ¿Qué movimiento? ¿Qué proceso creativo? ¿Qué técnica? ¿Qué relación con el mundo? ¿Qué vínculos con otras artes? ¿Cuál es la vida de la obra? ¿Danza contemporánea?

Entrada gratuita.

Besuchen Sie vom 8. bis 14. Januar die Ausstellung « La danse contemporaine en questions » (Zeitgenössischer Tanz in Fragen) in der Mediathek von Condé-en-Normandie.

In dieser Ausstellung werden die Schlüsselbegriffe des zeitgenössischen Tanzes anhand der folgenden Themen behandelt: Welcher Körper? Welche Aufführung? Welche Bewegung? Welcher Schaffensprozess? Welche Technik? Welche Beziehung zur Welt? Welche Verbindungen zu anderen Künsten? Welches Leben der Werke? Ein zeitgenössischer Tanz?

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie