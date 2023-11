Exposition Union des Beaux-Arts Condéens 9/11 rue St Martin Condé-en-Normandie, 25 novembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Venez découvrir à partir du 25 novembre la nouvelle exposition de l’Union des Beaux Arts Condéens. Les artistes vous proposent un ensemble d’œuvres toutes techniques confondues. Exposition visible jusqu’au 6 janvier 2024..

Vendredi 2023-11-25 fin : 2024-01-06 . .

9/11 rue St Martin Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



From November 25, come and discover the new exhibition of the Union des Beaux Arts Condéens. The artists present a range of works in all media. On view until January 6, 2024.

A partir del 25 de noviembre, venga a descubrir la nueva exposición de la Union des Beaux Arts Condéens. Los artistas expondrán obras en todos los soportes. Podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2024.

Entdecken Sie ab dem 25. November die neue Ausstellung des Kunstvereins Union des Beaux Arts Condéens. Die Künstler präsentieren Ihnen eine Reihe von Werken aller Techniken. Die Ausstellung ist bis zum 6. Januar 2024 zu sehen.

