Festival du Jeu à la médiathèque de Condé-en-Normandie 9-11 rue St Martin Condé-en-Normandie, 14 novembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Du mardi 14 au samedi 18 novembre 2023 la médiathèque et la ludothèque organisent le Festival du Jeu

Au programme :

-Mercredi 14 novembre

15h : animation jeu de groupe avec les Tricotines (séniors)

20h à 22h : initiation jeux de rôles et cartes Magic (Tous publics)

– Mercredi 15 novembre

9h30 – 12h30 / 14h-18h : animation et ateliers LEGO avec Normand’Bricks (Tous publics)

14h : scrabble

15h et 16h30 : spectacle interactif mêlant conte, jeu de rôle et enquête grandeur nature à huis clos avec Gweltaz le file (Public : dès 8 ans)

-Jeudi 16 novembre

9h30 – 11h30 : Jouons petits patapons, prenons le temps de jouer avec notre enfant avec la PMI (Public : 0/3ans/parents)

– Samedi 18 novembre : journée de cloture de 10h à 18h

Boutique de jeux avec vente sur place

Legos, duplos, montage de véhicules radiocommandés

Chasse aux trésors

Cartes Magics

Jeux de plateaux

11h et 15h : Loup Blanc et Coeur Noir, spectacle de Gweltaz le file (dès 8 ans)

A partir de 14 : vente de crêpes, gaufres, boissons

17h15 : tirage au sort.

Vendredi 2023-11-14 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

9-11 rue St Martin Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



From Tuesday, November 14 to Saturday, November 18, 2023, the media library and toy library will be hosting the Festival du Jeu

On the program:

-Wednesday, November 14

3pm: group games with Tricotines (seniors)

8pm to 10pm: introduction to role-playing and Magic cards (all ages)

– Wednesday, November 15th

9.30am – 12.30pm / 2pm – 6pm: LEGO activities and workshops with Normand’Bricks (All ages)

2pm: Scrabble

3pm and 4:30pm: interactive show combining storytelling, role-playing and life-size investigation behind closed doors with Gweltaz le file (Public: 8 years and up)

-Thursday, November 16th

9.30am – 11.30am: Jouons petits patapons, taking the time to play with our child with the PMI (Public: 0/3 years/parents)

– Saturday, November 18: Closing day from 10am to 6pm

Games store with on-site sales

Legos, duplos, radio-controlled vehicle assembly

Treasure hunt

Magics cards

Board games

11 a.m. and 3 p.m.: Loup Blanc et Coeur Noir, show by Gweltaz le file (ages 8 and up)

From 2pm: sale of crêpes, waffles and drinks

5.15pm: prize draw

Del martes 14 al sábado 18 de noviembre de 2023, la mediateca y la ludoteca organizan el Festival du Jeu

En el programa:

-Miércoles 14 de noviembre

15.00 h: Juegos en grupo con los Tricotinos (mayores)

de 20.00 a 22.00 h: Iniciación a los juegos de rol y a las cartas Magic (público en general)

– Miércoles 15 de noviembre

9.30 h – 12.30 h / 14.00 h – 18.00 h: Actividades y talleres de LEGO con Normand’Bricks (todas las edades)

14.00 h: Scrabble

15.00 h y 16.30 h: espectáculo interactivo que combina narración, juegos de rol y una investigación a puerta cerrada a tamaño real con Gweltaz le file (Público: a partir de 8 años)

-Jueves 16 de noviembre

9.30 h – 11.30 h: Jouons petits patapons, prendre le temps de jouer avec notre enfant avec le PMI (Público: 0/3 años/padres)

– Sábado 18 de noviembre: Día de cierre de 10.00 a 18.00 h

Tienda de juegos con venta in situ

Legos, duplos, montaje de vehículos de radiocontrol

Búsqueda del tesoro

Cartas mágicas

Juegos de mesa

11 h y 15 h: Loup Blanc et Coeur Noir, espectáculo de Gweltaz le file (a partir de 8 años)

A partir de las 14 h: venta de tortitas, gofres y bebidas

17.15 h: sorteo de premios

Von Dienstag, den 14. bis Samstag, den 18. November 2023 veranstalten die Mediathek und die Ludothek das Festival du Jeu

Auf dem Programm stehen:

-Mittwoch, 14. November

15 Uhr: Animation Gruppenspiel mit den Tricotines (Senioren)

20.00 bis 22.00 Uhr: Einführung in Rollenspiele und Magic-Karten (Alle Altersgruppen)

– Mittwoch, 15. November

9:30 – 12:30 / 14h-18h: Animation und LEGO-Workshops mit Normand’Bricks (Alle Altersgruppen)

14 Uhr: Scrabble

15.00 und 16.30 Uhr: Interaktives Schauspiel mit einer Mischung aus Märchen, Rollenspiel und Ermittlungen hinter verschlossenen Türen mit Gweltaz le file (Publikum: ab 8 Jahren)

-Donnerstag, 16.11

9:30 – 11:30 Uhr: Spielen wir kleine Patapons, nehmen wir uns die Zeit, mit unserem Kind zu spielen mit der PMI (Publikum: 0/3 Jahre/Eltern)

– Samstag, 18. November: Abschlusstag von 10 bis 18 Uhr

Spieleshop mit Verkauf vor Ort

Legos, Duplos, Zusammenbau von ferngesteuerten Fahrzeugen

Schatzsuche

Magische Karten

Brettspiele

11 und 15 Uhr: Loup Blanc et Coeur Noir, Show von Gweltaz le file (ab 8 Jahren)

Ab 14: Verkauf von Crêpes, Waffeln und Getränken

17.15 Uhr: Verlosung

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche