Rencontre et dédicaces avec Gaspard Kœnig 9-11 rue St Martin Condé-en-Normandie, 4 novembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Le Samedi 4 novembre à 15h, la médiathèque de Condé-en-Normandie, organise une rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec Gaspard Kœnig, philosophe et écrivain, finaliste du Prix Goncourt 2023 avec son dernier ouvrage, Humus.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il sera possible d’acheter sur place un exemplaire d’Humus, auprès de la Librairie Bagot..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

9-11 rue St Martin Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



On Saturday November 4 at 3pm, the Condé-en-Normandie media library is organizing a meeting followed by a signing session with Gaspard K?nig, philosopher and writer, finalist for the Prix Goncourt 2023 with his latest book, Humus.

The event is free and open to all. Copies of Humus will be available for purchase from Librairie Bagot.

El sábado 4 de noviembre a las 15.00 horas, la mediateca de Condé-en-Normandie organiza un encuentro seguido de una firma de libros con Gaspard K?nig, filósofo y escritor, finalista del Premio Goncourt 2023 con su último libro, Humus.

El acto es gratuito y abierto a todos. Se podrán adquirir ejemplares de Humus en la Librairie Bagot.

Am Samstag, den 4. November um 15 Uhr, organisiert die Mediathek von Condé-en-Normandie ein Treffen mit anschließender Signierstunde mit Gaspard K?nig, Philosoph und Schriftsteller, Finalist des Prix Goncourt 2023 mit seinem neuesten Werk Humus.

Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen offen. Es besteht die Möglichkeit, ein Exemplar von Humus bei der Buchhandlung Bagot zu kaufen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche