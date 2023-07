Visite des caves – Champagne BANETTE 9-11 avenue du Général de Gaulle Val de Livre, 10 septembre 2023, Val de Livre.

Val de Livre,Marne

Le Champagne Banette vous invite à découvrir ses caves voûtées le dimanche 11 juin et le dimanche 10 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

– Pressoir en bois, Pressoir moderne, Cuverie, Chantier de dégorgement

Réservation recommandée.

Evénement en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers

Champagne Banette invites you to discover its vaulted cellars on Sunday 11 June and Sunday 10 September from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm.

– Wooden wine press, Modern wine press, Winery, Disgorgement site

Reservation recommended.

Event in partnership with the Intercommunal Tourist Office of Hautvillers.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

9-11 avenue du Général de Gaulle Champagne BANETTE

Val de Livre 51150 Marne Grand Est



Champagne Banette invites you to discover its vaulted cellars on Sunday June 11th and Sunday September 10th from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm.

– Wooden press, Modern press, Winery, Disgorging site

Reservations recommended.

Event in partnership with the Hautvillers Intercommunal Tourist Office

Champagne Banette invites you to discover its vaulted cellars on Sunday 11 June and Sunday 10 September from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm.

– Wooden wine press, Modern wine press, Winery, Disgorgement site

Reservation recommended.

Event in partnership with the Intercommunal Tourist Office of Hautvillers

Champagne Banette le invita a descubrir sus bodegas abovedadas el domingo 11 de junio y el domingo 10 de septiembre de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

– Prensa de vino de madera, Prensa de vino moderna, Sala de cubas, Zona de degüelle

Se recomienda reservar.

Evento en colaboración con la Oficina Intermunicipal de Turismo de Hautvillers

Champagne Banette le invita a descubrir sus bodegas abovedadas el domingo 11 de junio y el domingo 10 de septiembre de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

– Prensa de vino de madera, Prensa de vino moderna, Bodega, Lugar de degüelle

Se recomienda reservar.

Evento en colaboración con la Oficina Intermunicipal de Turismo de Hautvillers

Champagne Banette lädt Sie ein, seine Gewölbekeller am Sonntag, dem 11. Juni, und am Sonntag, dem 10. September, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen.

– Hölzerne Weinpresse, Moderne Weinpresse, Cuverie, Degorgierbaustelle

Reservierung empfohlen.

Veranstaltung in Partnerschaft mit dem Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers

Champagne Banette lädt Sie ein, seine Weinkeller am Sonntag, den 11. Juni und Sonntag, den 10. September von 9am bis 12pm und von 2pm bis 6pm zu besichtigen.

– Wooden wine press, Modern wine press, Winery, Disgorgement site

Reservierung empfohlen.

Veranstaltung in Partnerschaft mit dem Intercommunal Tourist Office von Hautvillers

Mise à jour le 2023-06-12 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts