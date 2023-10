SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC 9-10 rue Devau Le Val-d’Ajol, 22 novembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Notre P’tit Ciné Festi’Val en partenariat avec le Cravlor Cinéma Itinérant Lorrain vous proposent un ciné goûter avec la projection du film » Le Nid du Tigre », le mercredi 22 novembre Chez Narcisse à partir de 14h30.

Entrée payante, à régler sur place, pas besoin de réserver !

Goûter 1 €. Tout public

Mercredi 2023-11-22 14:30:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. 6 EUR.

9-10 rue Devau Chez Narcisse

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Our P’tit Ciné Festi’Val, in partnership with Cravlor Cinéma Itinérant Lorrain, invites you to a ciné goûter with the screening of the film « Le Nid du Tigre », on Wednesday November 22 at Chez Narcisse from 2.30pm.

Admission fee, payable on site, no need to reserve!

Snack 1 ?

Nuestro P’tit Ciné Festi’Val, en colaboración con el Cravlor Cinéma Itinérant Lorrain, propone una merienda de cine con la proyección de la película « Le Nid du Tigre », el miércoles 22 de noviembre en Chez Narcisse a partir de las 14.30 h.

Entrada pagadera in situ, sin reserva previa

Aperitivo 1 ?

Unser P’tit Ciné Festi’Val bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Cravlor Cinéma Itinérant Lorrain am Mittwoch, den 22. November ab 14:30 Uhr bei Chez Narcisse einen Filmsnack mit dem Film « Le Nid du Tigre » an.

Der Eintritt ist vor Ort zu bezahlen, eine Reservierung ist nicht erforderlich!

Filmvorführung 1 ?

