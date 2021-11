Paris Les Piaules Paris 8SHO en DJ set aux Piaules Belleville Les Piaules Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rendez-vous le Samedi 27 Novembre pour une soirée avec Dj 8SHO aux Piaules ! 8SHO est un jeune producteur talentueux ayant signé des tracks pour L’Entourage, Loveni, Take A Mic, Azizi Gibson,… Résident du Candy Shop (ancien 1999), il a joué dans les plus grands clubs de Paris tel que Wanderlust, La Machine du Moulin Rouge, Nouveau Casino, La Bellevilloise, Les Bains, Social Club. Ses sets dansants sont un savant mélange entre Hip-Hop, R&B, Funk, Soul, Future Bass et House. Venez nous rejoindre aux Piaules le bar ouvert à tous, aux touristes de passage comme aux Parisiens pur jus, avec une carte Frenchy. Un lieu idéal pour faire la rencontrer de personnes du monde entier autour d’un cocktail, une bière parisienne ou une de nos planches. ———————————– 8SHO [https://soundcloud.com/8sho](https://soundcloud.com/8sho) [https://twitter.com/8_s_h_o](https://twitter.com/8_s_h_o) [https://www.instagram.com/8_s_h_o/](https://www.instagram.com/8_s_h_o/) De 21h à 02h Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules 59 Bd de Belleville, 75011 Paris Metro Couronnes (Ligne 2) ou Belleville (Ligne 2 et 11)

Entrée Libre, consommations requises

