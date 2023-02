8RUKI 1988 LIVE CLUB, 23 mars 2023, RENNES.

8RUKI 1988 LIVE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-03-23 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

HIGH-LO (L-R-21-8203&-R-21-8204) présente : ce concert. Interdit – de 16ans non accompagnés Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)Mots après mots, phrases après phrases, 8ruki continue de prendre sa place dans le monde du rap français : celle d’un artiste aussi inclassable que fidèle à ses sens. Une ambition et un désir de décloisonnement qui résonne tout au long de l’écoute de INT8TION : sans perdre sa singularité musicale et son flow atypique jouant sur les temps (“PLUS D’ESPOIR”, “LOBSTER”, “MUC(OKAY)”), 8ruki montre qu’il peut à nouveau surprendre ses auditeurs sur un duo sensuel avec la chanteuse Jäde (“LET IT GO), sur des sonorités dansantes (« ÉLÉMENTS ») ou sur des prods rap français grand public (“PADERYL”) et futuristes (“PINK LEMONADE”) signées Binks Beatz. Et ce accompagné de la nouvelle scène du rap français, à l’image des invités : So La Lune, Bu$hi, Jäde, Zaky. Comme une exploration de ses sens, un voyage à l’intérieur de ses inspirations, INT8TION tourne une nouvelle page dans la carrière de 8ruki. En préservant son talent pour la spontanéité, et en y ajoutant une nouvelle dose d’exigence à travers plus de temps accordé aux détails de chaque morceau, le jeune rappeur montre à tous qui il est : une des figures essentielles de la nouvelle scène du rap français, que ce soit dans la sphère indé ou grand public. 8RUKI

Votre billet est ici

1988 LIVE CLUB RENNES 27 PLACE DU COLOMBIER Ille-et-Vilaine

HIGH-LO (L-R-21-8203&-R-21-8204) présente : ce concert. Interdit – de 16ans non accompagnés

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Mots après mots, phrases après phrases, 8ruki continue de prendre sa place dans le monde du rap français : celle d’un artiste aussi inclassable que fidèle à ses sens.

Une ambition et un désir de décloisonnement qui résonne tout au long de l’écoute de INT8TION : sans perdre sa singularité musicale et son flow atypique jouant sur les temps (“PLUS D’ESPOIR”, “LOBSTER”, “MUC(OKAY)”), 8ruki montre qu’il peut à nouveau surprendre ses auditeurs sur un duo sensuel avec la chanteuse Jäde (“LET IT GO), sur des sonorités dansantes (« ÉLÉMENTS ») ou sur des prods rap français grand public (“PADERYL”) et futuristes (“PINK LEMONADE”) signées Binks Beatz. Et ce accompagné de la nouvelle scène du rap français, à l’image des invités : So La Lune, Bu$hi, Jäde, Zaky.

Comme une exploration de ses sens, un voyage à l’intérieur de ses inspirations, INT8TION tourne une nouvelle page dans la carrière de 8ruki. En préservant son talent pour la spontanéité, et en y ajoutant une nouvelle dose d’exigence à travers plus de temps accordé aux détails de chaque morceau, le jeune rappeur montre à tous qui il est : une des figures essentielles de la nouvelle scène du rap français, que ce soit dans la sphère indé ou grand public.



.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici