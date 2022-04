8ruki en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le vendredi 13 mai 2022

de 19h30 à 23h00

Prévente 16€ Tarif plein 20€ Tarif réduit 18€

Acteur majeur de la génération d’artistes issus de la scène soundcloud, 8ruki est un jeune rappeur ambitieux qui n’a pas fini de faire parler de lui. Alors histoire d’être en avance sur votre temps, et si vous veniez le voir à FGO-Barbara le 13 mai 2022 ? 8Ruki est un acteur majeur de la génération d’artistes issus de la scène soundcloud. Il s’inscrit dans un univers singulier qu’il a su forger au fil de projets qualitatifs et variés, de STEAM en passant par GREEN LOBBY ou plus récemment 8Gang avec JMK$. Loin des codes habituels de l’industrie, l’artiste n’a pas hésité à expérimenter des styles et flow dans lequel il excelle tels que la Plugg, le Sample Drill ou le DMV, tout en gardant un ADN lui étant propre dans son message qui prône le développement d’un cercle économique vertueux autour de lui. En tant qu’artiste indépendant signé sur son propre label 33Recordz, 8Ruki incarne le futur de la musique française dans un créneau inédit pouvant lui permettre de viser une carrière à l’International grâce à ses productions et ses anglicismes bien sentis. FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/8ruki https://www.facebook.com/FGOBarbara https://www.facebook.com/FGOBarbara https://my.weezevent.com/8ruki-1

