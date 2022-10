8M3 Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

8M3 Marseille 4e Arrondissement, 14 octobre 2022, Marseille 4e Arrondissement. 8M3

106 Boulevard Françoise Duparc Hang’art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

2022-10-14 19:30:00 – 2022-10-14

Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne À l’initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse passe commande auprès de 10 chorégraphes danseur·euse·s basé·e·s en région de pièces courtes fondées sur la formule d’application de la distanciation physique : 4m2, soit pour une danse, 8M3 .



8M3, une métaphore du confinement peut-être, où l’espace exigu devient, grâce aux artistes, le point de reprise de l’imaginaire, cette chambre d’enfant d’où se rêve le monde.



Concept & scénographie : Michel Kelemenis

Un projet porté par Kelemenis&cie – KLAP Maison pour la danse Vendredi 14 octobre 2022 à 19h30, 8M3 présenté par Klap Maison pour la Danse. Accueil Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

8M3 Marseille 4e Arrondissement 2022-10-14 was last modified: by 8M3 Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 14 octobre 2022 106 Boulevard Françoise Duparc Hang'art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne