Verdigny Cher Verdigny Cette année marque la 22è édition des « 8h VTT de Verdigny » , organisées par le Comité des Fêtes de Verdigny et l’UFOLEP ! « Un nouveau circuit tracé sur Chavignol dans le secteur des « Monts Damnés », autant dire que l’édition 2021 sera damnée et très diversifiée ! » Épreuve ouverte à tous, divisée en cinq catégories : compétition, promotion, assistance électrique, loisir et jeunes (10-16 ans).

cdfverdigny@hotmail.fr +33 6 08 98 81 16 http://www.8hvttverdigny.fr/

Toute la journée : animations, buffet, boissons. Comité des Fêtes de Verdigny dernière mise à jour : 2021-06-16 par

