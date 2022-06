8h VTT de Verdigny : 23e édition

8h VTT de Verdigny : 23e édition, 4 septembre 2022, . 8h VTT de Verdigny : 23e édition

2022-09-04 07:00:00 – 2022-09-04 17:30:00 Le Club du Comité des fêtes de Verdigny et l’Ufolep organise la 23e édition des 8 heures VTT de Verdigny.

Une nouveau circuit incluant cette année une partie boisée.

Epreuve ouverte à tous, divisée en 5 catégories : compétition, promotion, assistance électrique, loisir et jeunes (de 10 à 16 ans). 23e édition des 8 heures VTT de Verdigny : une compétition ouverte à tous ! cdfverdigny@hotmail.fr +33 6 08 98 81 16 http://www.8hvttverdigny.fr/ Le Club du Comité des fêtes de Verdigny et l’Ufolep organise la 23e édition des 8 heures VTT de Verdigny.

Une nouveau circuit incluant cette année une partie boisée.

Epreuve ouverte à tous, divisée en 5 catégories : compétition, promotion, assistance électrique, loisir et jeunes (de 10 à 16 ans). ©comitédesfêtesverdigny dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville