Jouy-en-Josas Eglise Saint Martin Jouy-en-Josas, Yvelines 8èmes Musicales d’Automne Eglise Saint Martin Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

8èmes Musicales d’Automne Eglise Saint Martin, 27 novembre 2021, Jouy-en-Josas. 8èmes Musicales d’Automne

Eglise Saint Martin, le samedi 27 novembre à 18:00

Au cours de ce décryptage musical en duo, vous pourrez découvrir ou redécovrir les œuvres emblématiques de grands compositeurs qui étaient avant tout de talentueux interprètes. Nous vous présenterons des pièces virtuoses de compositeurs nés avant, pendant et après la période classique : **_Bach, Corelli, Haendel, Mozart, Brahms, Massenet …_** Virtuosité et élégance, noblesse et générosité, légèreté et profondeur seront à ce rendez-vous musical. _Stéphane Rullière, violon_ _Daniel Dato, alto_

Tarif plein 18 € – Tarif réduit 10 €

De Bach à Brahms – Récital violon alto Eglise Saint Martin 78350 Jouy-en-Josas – 11 rue Pierre Bonnard Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Eglise Saint Martin Adresse 78350 Jouy-en-Josas - 11 rue Pierre Bonnard Ville Jouy-en-Josas lieuville Eglise Saint Martin Jouy-en-Josas