8ème Soirée Cabaret Music-Hall

8ème Soirée Cabaret Music-Hall

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher

2022-10-01

Brinon-sur-Sauldre

Cher

Brinon-sur-Sauldre

12 EUR Laëtitia Malecki (chanteuse cabaret et ambianceuse passée par le Paradis Latin), la troupe de danseurs Braasil, Anna Michellety (acrobate, pôle dance, hula-hoop qui se produit au Moulin Rouge), Edgar Falzar (jongleur burlesque et habitué du Cesar Palace) seront présents. Le dîner musical sera animé par les musiciens Christian Naudes et Mathieu Meyer, et préparé par les équipes de Denis Lagneau, traiteur local.

L’école de musique de Brinon organise sa 8ème soirée Cabaret Music Hall avec dîner. Dans une salle revisitée à cette occasion, 10 artistes de diverses disciplines assureront un spectacle de 2h où s’enchaîneront performances artistiques, physiques et sensuelles.

gergaucher@gmail.com +33 2 48 58 35 27

CdC Sauldre et Sologne

Brinon-sur-Sauldre

