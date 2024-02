8ÈME SALON TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE Espace Socio-culturel Seichamps, samedi 9 mars 2024.

Dimanche

Rendez-vous à l’Espace Socio Culturel de Seichamps. Près de quarante exposants se proposent de satisfaire les consommateurs les plus exigeants tout en échangeant sur leur savoir-faire, autour du Parrain de l’événement Julien PICARD, Maître Artisan Cuisinier Euro-Toques.

Le salon Talents et Saveurs de Lorraine, c’est un lieu de rencontre avec les producteurs et artisans. L’exhaustivité des produits présentés offre la possibilité de retrouver en un seul lieu les artisans du Grand Est et les vignerons des régions de France.

De quoi faire son marché gourmet et gourmand boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, charcuterie, fromages, chocolats, confitures, jus de fruit, bières, vins, champagnes, spiritueux…

L’accent est clairement mis sur les saveurs, l’authenticité et la générosité des terroirs de notre région.

Un espace bar/restauration proposera des boissons, pâtisseries, Bar à Huitres…Une formule repas dégustation (plat + dessert + 1 verre de vin à partir de 18 €) est proposée pour le déjeuner du samedi et du dimanche.

(Réservation conseillée par téléphone).

Des animations durant les deux jours :

– Dégustations de produits nouveaux,

– Démonstrations culinaires Julien PICARD,

– Tombolas Gratuites,

– Nous recevrons Angéline ARON-CLAUSS, Miss Lorraine 2023 dimanche 10 Mars à partir de 15h pour une visite d’échanges et de dédicaces toujours très appréciée des visiteurs.

Parking gratuitTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 20:00:00

Espace Socio-culturel 8 Place François Mitterrand

Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@saveurs-lorraine.fr

L’événement 8ÈME SALON TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE Seichamps a été mis à jour le 2024-02-27 par DESTINATION NANCY