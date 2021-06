8ème salon habitat et économies d’énergies Montbéliard, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Montbéliard.

8ème salon habitat et économies d’énergies 2021-09-17 10:00:00 – 2021-09-21 19:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Pierre Rossel

Montbéliard Doubs

Une envie ? Un projet ? Des questions ? Venez à la rencontre de plus d’une centaine d’exposants spécialisés dans les dernières tendances en matière d’habitat et d’économies d’énergies.

Ce salon propose des solutions concrètes en matière d’énergies renouvelables, chauffage, isolation, climatisation, traitement de l’eau et de l’air, éco-constructions, fermetures, pompes à chaleur, développement durable… Il réunit sur un même lieu une centaine d’exposants de l’Est de la France, qui proposeront aussi des conseils et des équipements, des installations, des prestations visant l’économie et la performance énergétique, le respect de l’environnement, la production et la distribution d’énergie pour l’habitat.

Le salon initialement prévu 24 au 27 janvier 2020 est reporté du 17 au 21 septembre 2021.

Entrée gratuite les 4 jours.

+33 3 91 93 89 86 https://www.axone-montbeliard.fr/evenement/salon-de-lhabitat/

