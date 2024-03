8EME SALON DU LIVRE PLUME DE PRINTEMPS Consenvoye, dimanche 24 mars 2024.

8EME SALON DU LIVRE PLUME DE PRINTEMPS Consenvoye Meuse

Dimanche

Venez découvrir la richesse de la littérature et de la culture populaire lors de ce salon printanier. Que vous soyez amateur de romans, de poésie, de bandes dessinées, de nouvelles, … le Salon du Livre “Plume de Printemps” saura vous séduire.

Une vingtaine d’auteurs, meusiens et lorrains, seront présents pour partager leur passion et leurs oeuvres. Des livres pour tous les goûts et tous les âges dans une ambiance conviviale et propice aux échanges littéraires.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

2 rue du Moulin

Consenvoye 55110 Meuse Grand Est 62elendil1908@orange.fr

