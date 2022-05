8ème salon du livre de Monflanquin Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin Lot-et-Garonne EUR Pour sa 8ème édition, le salon du livre vous permettra de découvrir et/ou rencontrer des auteurs prestigieux.

Le parrain de cette édition sera David Zaoui, lauréat du festival de Chambéry en 2018 pour son roman ” je suis un tueur humaniste ” et auteur d’autres romans comme ” Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris”, “Le financier en chef”, “Le peintre du dimanche” …

La journée se terminera avec un concert gratuit du groupe “Rolling Dice Blues Rock Band” (vers 17h30) Pour sa 8ème édition, le salon du livre vous permettra de découvrir et/ou rencontrer des auteurs prestigieux.

