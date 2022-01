8ème Salon du chocolat & des saveurs Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

2022-02-05

2022-02-05 10:00:00 – 2022-02-05 18:00:00

Animations : défilé de mode avec des robes en chocolat, des interventions des célèbres frères Béziat, et des rendez-vous pour les enfants avec l'association de l'Outil en main. Le Rotary club de Figeac vous convie à une nouvelle édition du salon du chocolat et des saveurs !

