Les Riceys Les Riceys Aube, Les Riceys 8ème Salon des vins et des saveurs des Riceys Les Riceys Les Riceys Catégories d’évènement: Aube

Les Riceys

8ème Salon des vins et des saveurs des Riceys Les Riceys, 13 novembre 2021, Les Riceys. 8ème Salon des vins et des saveurs des Riceys Les Riceys

2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-14 20:00:00

Les Riceys Aube Les Riceys 5 Eur mairiericeys@wanadoo.fr +33 3 25 29 30 32 https://www.les-riceys.fr/ Les Riceys

dernière mise à jour : 2021-11-09 par Côte des Bar

Détails Catégories d’évènement: Aube, Les Riceys Autres Lieu Les Riceys Adresse Ville Les Riceys lieuville Les Riceys