8ème salon des vins et de la Gastronomie Gymnase Francis Tommasi Allauch, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Offrez-vous, en quelques heures, un véritable tour de France œnologique et gastronomique et venez partager un moment d’authenticité en toute convivialité

A l’occasion de la 7ème édition du Salon des vins et de la gastronomie, le Lions Club Allauch-Sabline de Provence et la Ville d’Allauch vous invitent à la découverte des viticulteurs de nos régions et des spécialités issues de toute la France, avec dégustation et produits à la vente.

Gymnase Francis Tommasi Avenue du vallon vert

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com



